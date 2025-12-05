Fabregas in conferenza: "Inter? Mi fa male questa domanda, ma mi mangio tutti per il Como"

In estate il rifiuto , ora la sfida in campionato da avversario: nel destino di Cesc Fabregas c'è ancora una volta l'Inter. Sabato la trasferta a San Siro per il Como guidato dall'allenatore spagnolo. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita, i giornalisti hanno fatto una domanda su quel rifiuto estivo, e Fabregas ha risposto così: " Mi fa male questa domanda , per l'emozione. Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como . Andremo a vincere la partita, per fare una grande prestazione e continuare a crescere e niente di più".

Inter-Como, la conferenza di Fabregas

Fabregas ha continuato: "Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Hanno giocato tantissime partite, due finali di Champions League... quindi noi giocheremo la nostra partita, giocheremo le nostre carte e proveremo a vincere. Non vedo un'altra strada, con la consapevolezza però che giocheremo contro una squadra top, molto forte. Poi con tutte le nostre ambizioni per fare il nostro gioco". All'allenatore chiedono se il gap con l'Inter si sia ridotto rispetto alla scorsa stagione, ma Fabregas non vuole aumentare le pressioni sui suoi: "Manteniamo umiltà, piedi per terra. Siamo giovani, dobbiamo imparare ancora tanti cose. Vogliamo imparare a trovare questo tipo di serate, serate di Champions, che va al campo dell'Atletico Madrid e fa una grandissima partita anche se ha perso. Ma il calcio è così. L'80% della squadra che giocherà domani lo fa da 11 anni, noi no. Però i ragazzi hanno un'attitudine importante".