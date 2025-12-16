"Diao salta la Coppa d'Africa": l'indiscrezione dopo il grave infortunio in Roma-Como

Fabregas su Diao dopo Roma-Como: "Mi spiace per il ragazzo"

Al termine del match all'Olimpico, ai microfoni di Sky, parlando di Diao, Fabregas aveva spiegato: “Si è fatto male sicuramente al flessore facendo quella cavalcata verso la porta. Io sono un grande fa delle nazionali. Spero che tutti i miei giocatori vadano in nazionale ma io ho chiesto, se c’è un po’ di senso, di non chiamarlo perché in otto mesi ha fatto tre mezze partite, poi una intera a Napoli, è andato in nazionale, si è fatto male ed è stato un mese fuori ed è ritornato adesso. Mi spiace per il ragazzo perché non doveva giocare, ma io mi sono detto: domani va con la nazionale, starà cinque settimane fuori, gli paghiamo lo stipendio, è stato otto mesi fuori ed è un giocatore fortissimo per noi. Almeno proviamo a rischiare. Il Ct del Senegal mi ha detto che se Diao non andava in Coppa d’Africa sicuramente non sarebbe andato al Mondiale. Questo non mi è piaciuto e per questo è stata una conversazione spiacevole, perché quando giochi con la paura del giocatore, che ha vent'anni con una carriera davanti, non lo capisco”.