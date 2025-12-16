Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Diao salta la Coppa d'Africa": l'indiscrezione dopo il grave infortunio in Roma-Como

Della situazione relativa all'attaccante dei biancoblù ha parlato anche Fabregas nel postpartita del match perso all'Olimpico contro la Roma
2 min
TagsDiaoSenegalComo
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

"Assane Diao salterà la Coppa d'Africa con il Senegal a causa di un infortunio di secondo grado al bicipite femorale, riportato durante la sconfitta per 1-0 del Como contro la Roma lunedì sera". Lo riferisce wiwsport, secondo cui l'attaccante sarà fuori gioco per sei, otto settimane e salterà quindi l'intero torneo continentale, compresa la finale del 18 gennaio.

Fabregas su Diao dopo Roma-Como: "Mi spiace per il ragazzo"

Al termine del match all'Olimpico, ai microfoni di Sky, parlando di Diao, Fabregas aveva spiegato: “Si è fatto male sicuramente al flessore facendo quella cavalcata verso la porta. Io sono un grande fa delle nazionali. Spero che tutti i miei giocatori vadano in nazionale ma io ho chiesto, se c’è un po’ di senso, di non chiamarlo perché in otto mesi ha fatto tre mezze partite, poi una intera a Napoli, è andato in nazionale, si è fatto male ed è stato un mese fuori ed è ritornato adesso. Mi spiace per il ragazzo perché non doveva giocare, ma io mi sono detto: domani va con la nazionale, starà cinque settimane fuori, gli paghiamo lo stipendio, è stato otto mesi fuori ed è un giocatore fortissimo per noi. Almeno proviamo a rischiare. Il Ct del Senegal mi ha detto che se Diao non andava in Coppa d’Africa sicuramente non sarebbe andato al Mondiale. Questo non mi è piaciuto e per questo è stata una conversazione spiacevole, perché quando giochi con la paura del giocatore, che ha vent'anni con una carriera davanti, non lo capisco”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Da non perdere

La moviola di Como-RomaWesley stende il Como: l'esultanza

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS