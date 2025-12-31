Morata in crisi, il ct della Spagna fa chiarezza: "Ha bisogno di stabilità. E per noi..."

Nel corso di un'intervista concessa al quotidiano spagnolo As, Luis De La Fuente ha avuto modo di parlare anche del difficile momento vissuto da Alvaro Morata, ancora a secco di gol in questa stagione. All'orizzonte, però, c'è il Mondiale: "Álvaro è infortunato e starà fuori per qualche mese. Vedremo come starà a marzo - ha detto il ct -. Ma Morata, e non lo dico solo per lusingare qualcuno, è molto importante per noi. È un giocatore che, in un gruppo di 26 giocatori che si allenano insieme per 45 giorni, fa davvero la differenza. E anche questo è importante. Ma, sia chiaro, senza sminuire quello che fa in campo. Morata ha attraversato un periodo in cui ha trovato un po' più difficile segnare, ma sono sicuro che una volta tornato in carreggiata, tutto sarà diverso. È un giocatore che ha bisogno di fiducia, sicurezza. E Cesc Fàbregas gliela sta dando. Ha cambiato molte squadre negli ultimi anni e potrebbe aver bisogno di un po' di stabilità. Ma non appena la riacquisterà, sarà molto importante per noi", ha precisato il ct delle Furie Rosse.