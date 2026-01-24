Morata conferma la separazione a Alice Campello: le parole virali in Spagna

Dopo mesi di tentativi per ricucire il rapporto, sarebbe arrivata la decisione definitiva: Alvaro Morata e Alice Campello si sarebbero separati . La coppia, insieme da oltre dieci anni e genitori di quattro figli, avrebbe scelto di mettere fine al matrimonio, a pochi giorni dalla notizia dell’uscita dell’attaccante dalla casa di famiglia a Milano.

Dalla Spagna: "Morata-Campello? Questa seconda possibilità non ha funzionato"

A confermare la rottura è stato il giornalista Javi de Hoyos, intervenuto sabato nel programma D Corazón su La 1: "Mi conferma in esclusiva che c’è una rottura. Sottolinea che Alice Campello è la donna della sua vita, che continueranno a formare quella famiglia, ma che purtroppo questa seconda possibilità non ha funzionato". Secondo quanto riferito dal giornalista, l’attuale giocatore del Como avrebbe voluto chiarire anche altri aspetti della vicenda, assicurando che "non c’erano terze parti coinvolte" e sottolineando come una relazione possa terminare "per molti altri motivi". De Hoyos ha inoltre ribadito che, come già avvenuto in occasione della prima separazione, la priorità assoluta per entrambi resta il bene dei figli Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella.

La prima separazione nell'agosto del 2024

La storia tra Morata e Campello aveva già vissuto una battuta d’arresto nell’agosto 2024, quando i due avevano annunciato via social la prima separazione. Dopo alcuni mesi, la scelta di riprovarci e di concedersi una seconda possibilità, che però non avrebbe dato gli esiti sperati. Al momento, né Morata né la Campello hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla nuova rottura.