sabato 14 febbraio 2026
Nervosismo Morata, espulso contro la Fiorentina. E Alice Campello cancella un video di San Valentino

Alvaro non incide al 'Sinigaglia' contro la Viola: doppio giallo e rosso per l'attaccante spagnolo. Intanto l'influencer, sui social, fa parlare di sé: i dettagli
3 min
COMO - Giornata di San Valentino decisamente da dimenticare per Alvaro Morata. Nel pomeriggio, infatti, l'attaccante spagnolo del Como è sceso in campo al 'Sinigaglia' (dal 57' al posto di Douvikas) ed è stato espulso - doppio giallo nel giro di pochi minuti - nella sfida contro la Fiorentina. Nervosismo a fior di pelle per il classe 1992 che sta vivendo un momento particolarmente complicato, dentro e fuori dal campo: pochi giorni fa, l'ex Juve e Real Madrid aveva infatti rivelato al programma tv iberico 'Fiesta' i dettagli della separazione definitiva con Alice Campello, ribadendo che la sua decisione non era motivata dalla presenza di terze persone nella loro relazione (qui i dettagli).

Intanto Alice Campello cancella un video di San Valentino...

Anche l'influencer e l'imprenditrice digitale sta vivendo il 'giorno degli innamorati' in modo abbastanza curioso ed enigmatico. Alice ha condiviso un video sui suoi profili social: i figli, i gemelli Alessandro e Leonardo, nati nel 2018, Edoardo, nel 2020, e la più piccola, Bella, nata nel 2023, le fanno una bella sorpresa portando alla loro mamma mazzi di fiori, 'conditi' da baci e abbracci. Lo stesso video però è stato cancellato dalla stessa Campello pochi minuti dopo la pubblicazione. Cosa è successo? Perché il video è stato prontamente rimosso? Il mistero si infittisce anche se come rivelato da Gabriele Parpiglia tra i due ci sono gli avvocati di mezzo con Morata contrario alla pubblicazione social dei figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

