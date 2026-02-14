Nervosismo Morata, espulso contro la Fiorentina. E Alice Campello cancella un video di San Valentino

COMO - Giornata di San Valentino decisamente da dimenticare per Alvaro Morata . Nel pomeriggio, infatti, l'attaccante spagnolo del Como è sceso in campo al ' Sinigaglia ' (dal 57' al posto di Douvikas ) ed è stato espulso - doppio giallo nel giro di pochi minuti - nella sfida contro la Fiorentina . Nervosismo a fior di pelle per il classe 1992 che sta vivendo un momento particolarmente complicato , dentro e fuori dal campo: pochi giorni fa, l' ex Juve e Real Madrid aveva infatti rivelato al programma tv iberico 'Fiesta' i dettagli della separazione definitiva con Alice Campello , ribadendo che la sua decisione non era motivata dalla presenza di terze persone nella loro relazione ( qui i dettagli ).

Intanto Alice Campello cancella un video di San Valentino...

Anche l'influencer e l'imprenditrice digitale sta vivendo il 'giorno degli innamorati' in modo abbastanza curioso ed enigmatico. Alice ha condiviso un video sui suoi profili social: i figli, i gemelli Alessandro e Leonardo, nati nel 2018, Edoardo, nel 2020, e la più piccola, Bella, nata nel 2023, le fanno una bella sorpresa portando alla loro mamma mazzi di fiori, 'conditi' da baci e abbracci. Lo stesso video però è stato cancellato dalla stessa Campello pochi minuti dopo la pubblicazione. Cosa è successo? Perché il video è stato prontamente rimosso? Il mistero si infittisce anche se come rivelato da Gabriele Parpiglia tra i due ci sono gli avvocati di mezzo con Morata contrario alla pubblicazione social dei figli.