Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nico Paz ammonito in Milan-Como: salta la Juve

Fallo su Nkunku, giallo di Mariani per il numero 10 di Fabregas: non ci sarà sabato prossimo all'Allianz Stadium
1 min
TagsNico PazMilanComo
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Nico Paz è stato ammonito al 53' di Milan-Como, valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A: salterà la sfida in programma sabato 21 febbraio, alle 15, all'Allianz Stadium di Torino contro la Juve.

Fallo su Nkunku: giallo per Nico Paz e niente Juve

Autore del momentaneo vantaggio del Como, approfittando di un passaggio sbagliato da Maignan, il talento argentino ha provato a fermare Nkunku in scivolata ma non ha trovato il pallone: Mariani gli ha mostrato un giallo pesante. Nico Paz era in diffida e salterà la prossima partita, contro i bianconeri di Spalletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Da non perdere

Tutto su Milan-ComoSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS