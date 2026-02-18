Nico Paz ammonito in Milan-Como: salta la Juve
Nico Paz è stato ammonito al 53' di Milan-Como, valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A: salterà la sfida in programma sabato 21 febbraio, alle 15, all'Allianz Stadium di Torino contro la Juve.
Fallo su Nkunku: giallo per Nico Paz e niente Juve
Autore del momentaneo vantaggio del Como, approfittando di un passaggio sbagliato da Maignan, il talento argentino ha provato a fermare Nkunku in scivolata ma non ha trovato il pallone: Mariani gli ha mostrato un giallo pesante. Nico Paz era in diffida e salterà la prossima partita, contro i bianconeri di Spalletti.