Nico Paz ammonito in Milan-Como: salta la Juve

Fallo su Nkunku: giallo per Nico Paz e niente Juve

Autore del momentaneo vantaggio del Como, approfittando di un passaggio sbagliato da Maignan, il talento argentino ha provato a fermare Nkunku in scivolata ma non ha trovato il pallone: Mariani gli ha mostrato un giallo pesante. Nico Paz era in diffida e salterà la prossima partita, contro i bianconeri di Spalletti.