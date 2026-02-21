Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Fabregas e la nuova frecciata a Allegri: "Chiedo di nuovo scusa ma se vogliono trovare giustificazioni per il pareggio..."

Le dichiarazioni al veleno dell'allenatore del Como nel pre-partita dell'Allianz Stadium contro la Juve: i dettagli
TORINO - Pre-partita infuocato a Torino prima di Juve-Como. Il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, torna sulle roventi polemiche che hanno animato il finale del match di San Siro contro il Milan. Nel mirino dello spagnolo il battibecco particolarmente acceso con l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri: "Contatto con Saelemaekers? Avrei accettato la prova tv, perché ho sbagliato e ho chiesto subito scusa", ha ammesso Fabregas ai microfoni di Dazn.

Fabregas, che frecciata ad Allegri: "Se si vogliono trovare giustificazioni..."

L'allenatore spagnolo, visibilmente stizzito, ha poi rincarato la dose: "Poi se si vogliono trovare giustificazioni perché il Milan ha pareggiato col Como va bene", ha tuonato Fabregas. "Ma col risultato il mio gesto non è centrato nulla...".

