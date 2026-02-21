Fabregas e la nuova frecciata a Allegri: "Chiedo di nuovo scusa ma se vogliono trovare giustificazioni per il pareggio..."

TORINO - Pre-partita infuocato a Torino prima di Juve-Como. Il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, torna sulle roventi polemiche che hanno animato il finale del match di San Siro contro il Milan. Nel mirino dello spagnolo il battibecco particolarmente acceso con l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri: "Contatto con Saelemaekers? Avrei accettato la prova tv, perché ho sbagliato e ho chiesto subito scusa", ha ammesso Fabregas ai microfoni di Dazn.