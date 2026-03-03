Fabregas e la frecciata sui calendari: "Ancora una volta il Como giocherà di sabato, l'Inter invece..."

Finisce senza reti tra Como e Inter , sfida valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia : 0-0 al Sinigaglia, ma non senza fatiche spese. E Fabregas preme su questo punto nel post partita, lanciando una frecciata sui calendari: "Ora dobbiamo riposare bene perché ci hanno messo ancora la partita di sabato alle 15, all'Inter invece di domenica". Sulla partita: "Il risultato è quello che è, nel globale della partita magari un gol lo avremmo potuto fare. Noi siamo stati più vicini di loro a giocare. Ma è stata una partita di tattica contro la squadra più dominante della Serie A per distacco. Noi abbiamo fatto la partita che volevamo fare. L'occasione di Valle era più difficile sbagliare che segnare . Quando fai questo tipo di partita contro una big ti lascia soddisfatto ma con un po' di amaro, oggi credo che un 1-0 ci stava".

Le parole di Fabregas dopo Como-Inter

Fabregas prosegue: "Nessuna rivincita, è solo per i perdenti. Magari c'è gente che ti aspettano per mesi, si alzano dal letto e sono là. Ma noi siamo gente umile che sente le opinioni di tutti, ma dobbiamo continuare a remare. Ritorno a san Siro? Non so chi è favorita, la mentalità delle due squadre è diversa. Noi proveremo a fare la partita, ci siamo conquistati la possibilità di giocare una semifinale a San Siro. Se ce lo avessero detto tre anni fa non gli avremmo creduto. Manca ancora tanto tempo per il ritorno e prima c'è tanto campionato da giocare. L'Inter ha fatto qui una partita diversa rispetto a come giocano di solito, i miei ragazzi hanno fatto una grande partita. Como come la Samp del 91'? Paragoni importanti, sarebbe molto bello. Abbiamo lottato per questo dal giorno uno. Ma bisogna lavorare giorno per giorno, c'è tanta strada da fare. Il sogno è continuare a crescere e magari lottare un giorno per qualcosa in più. L'importante è non dimenticare da dove arriviamo".