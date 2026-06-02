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martedì 2 giugno 2026
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Il Como annuncia l'amichevole di lusso con il Liverpool: data e prezzi

Il club di Fabregas ad agosto sfiderà i Reds ad Anfield in un match dal grande fascino internazionale
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La prossima stagione il Como giocherà in Champions League. Il super campionato disputato dalla squadra di Fabregas ha permesso di soffiare un posto tra le prime quattro a Milan e Juventus, raggiungendo un traguardo straordinario. Ci sarà tempo per prepararsi al fascino della musica della Champions, prima di allora il club lombardo vorrà rinforzarsi sul mercato per rendere la rosa più competitiva e provare ad abituarsi alle sfide di un certo calibro. È per questo che in estate il Como affronterà in amichevole il Liverpool ad Anfield, quasi come se fosse una sorta di antipasto Champions. 

Il comunicato del Como

Come si legge nel comunicato ufficiale del club, il Como "si recherà ad Anfield quest'estate per affrontare il Liverpool FC in un'amichevole pre-campionato domenica 16 agosto, con calcio d'inizio alle 18:00 BST. La partita segnerà il primo incontro in assoluto tra Como 1907 e Liverpool FC, portando il Lariani in uno degli stadi più iconici del calcio, mentre proseguono i preparativi per la nuova stagione. Per il Como, sarà l'occasione per misurarsi con uno dei club più blasonati d'Europa, in un contesto noto in tutto il mondo per la sua atmosfera, la sua storia e il suo significato speciale".

I prezzi dei biglietti

Sul sito del Como sono stati già rivelati anche i prezzi dei biglietti: gli adulti pagheranno 35 sterline, gli over 65 26,25 £, i giovani adulti (17-24 anni) 17,50 £, i ragazzi (fino a 16 anni) 10 sterline. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

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