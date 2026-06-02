Il Como annuncia l'amichevole di lusso con il Liverpool: data e prezzi

La prossima stagione il Como giocherà in Champions League. Il super campionato disputato dalla squadra di Fabregas ha permesso di soffiare un posto tra le prime quattro a Milan e Juventus, raggiungendo un traguardo straordinario. Ci sarà tempo per prepararsi al fascino della musica della Champions, prima di allora il club lombardo vorrà rinforzarsi sul mercato per rendere la rosa più competitiva e provare ad abituarsi alle sfide di un certo calibro. È per questo che in estate il Como affronterà in amichevole il Liverpool ad Anfield, quasi come se fosse una sorta di antipasto Champions.