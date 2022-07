Cremonese, pokerissimo sul Fiorenzuola nel test amichevole

CREMONA - Cinque gol al Fiorenzuola (serie C) e porta inviolata per guardare al futuro con ottimismo. La Cremonese di mister Alvini non perdona e dilaga nel test amichevole giocato nel tardo pomeriggio al "Soldi". Apre le danze Milanese, raddoppia Tsadjout, poi nella ripresa in rete Buonaiuto, Ciofani e Frey.