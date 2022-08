Cremonese, Alvini: "Lochoshvili indisponibile, out anche Valeri e Castagnetti"

CREMONA - Alla vigilia di Fiorentina-Cremonese, Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Vi dico già che non saranno della partita Valeri e Castagnetti, il primo per un affaticamento dopo la Coppa e il secondo per un problema al costato e non riesce a respirare molto bene. Non ci sarà nemmeno Lochoshvili, ma penso ci sarà spazio dall’inizio per qualcuno dei nuovi arrivati. Iniziare è sempre affascinante, abbiamo grande fiducia nel lavoro svolto e in quello futuro. La nostra difficoltà è nel costruire un gruppo completamente nuovo, ma vedere i ragazzi integrarsi così bene è significativo".

Alvini: "Cambieremo qualcosa tatticamente"

Contro la Fiorentina sono annunciate novità dal punto di vista tattico per la Cremonese. Ecco le parole di Alvini: "Per forza di cose dal punto di vista tattico ci saranno delle modifiche, abbiamo lavorato tutto il precampionato in un certo modo. Ora però dobbiamo mettere in campo qualcosa di diverso proprio per le situazioni recenti. La Fiorentina? Ovviamente mi aspetto un match difficile, abbiamo grande rispetto della formazione viola. Siamo una neopromossa, scenderemo in campo con le nostre idee e i nostri punti di forza, cercando di dare il massimo sempre. Il percorso è anche fatto di errori, la il passaggio del turno in Coppa Italia ha un significato importante. Contro la Fiorentina cercheremo di commettere meno errori". Alvini ha detto la sua sul percorso di crescita intrapreso dalla sua squadra: "I miei ragazzi lavorano forte sin dal primo giorno e di questo devo ringraziarli. Ora non siamo ancora al top, ma per la prima scenderemo in campo per fare la "Cremo" e dare tutto quello che abbiamo".