Cremonese, Alvini: "Comunicato della società fa capire cosa siamo"

ROMA - Sconfitta di misura per la Cremonese all'Olimpico contro la Roma. Alla fine del match, ai microfoni di DAZN il tecnico dei grigiorossi, Massimiliano Alvini, ha parlato così: "C'è un pò di rabbia per aver raccolto zero dopo due partite così. Dispiace soprattutto per gli sforzi dei miei calciatori e dei tifosi che sono venuti qua. Abbiamo raccolto meno di quanto prodotto". Prosegue Alvini provando a spiegare cosa è mancato in questa gara: "L'avevamo preparata così, palleggiando dal basso. Non abbiamo saputo gestire bene la partita ma so che ci vuole tempo perchè siamo una squadra nuova. Con il tempo miglioreremo. Siamo fin qui a giocarcela in un contesto fantastico, sicuramente meritavamo un premio".