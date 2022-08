Cremonese, Alvini: "Meriti al Torino ma l'atteggiamento mi è piaciuto"

CREMONA - Sconfitta in casa per la Cremonese di Alvini. Dopo il ko interno contro il Torino di Juric (1-2), il tecnico dei grigiorossi è intervenuto in conferenza stampa: "Oggi ce la siamo giocata contro una squadra forte che maggiore qualità. Ho provato a invertire Zanimacchia e a metterlo su Schuurs per non farlo uscire. Come qualità qualcosa ci manca, loro hanno conoscenze maggiori. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi per atteggiamento e coraggio. Oggi Radonjic e Vlasic hanno fatto una partita importante. Errori? Dobbiamo migliorare e lo sappiamo, ma oggi abbiamo commesso pochi errori. L'atmosfera è stata fantastica, l'atteggiamento della squadra non è stato sbagliato. Grazie al pubblico per come ci ha incitati. Ci abbiamo provato ma il Torino ha meritato di vincere". Alvini sulla prestazione della squadra a centrocampo e sugli esterni "Escalante in regia non male. Ho visto invece alcuni errori in altre zone del campo. Il gioco sugli esterni? Quando ti ritrovi Singo e Aina è normale che fai fatica. Ho scelto Baez per le verticalizzazioni e i cross".