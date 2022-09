Cremonese, Alvini: "Ciofani si è preso la squadra sulle spalle. Pensavo di vincere"

BERGAMO - La Cremonese ferma la capolista Atalanta (1-1) e conquista il primo punto esterno della stagione. Al Gewiss Stadium, una rete di Valeri , risponde al vantaggio nerazzurro di Demiral . Questo il commento dell'allenatore grigiorosso Massimiliano Alvini . "Uscire da questo stadio con questo risultato è stato una bella emozione. Sono andato verso i tifosi, perchè per noi è stato significativo rimanere aggrappati alla partita dopo essere andati sotto contro una squadra fortissima come l'Atalanta. Sono contento per i ragazzi e pure per i tifosi. Avevo la sensazione di poterla vincere, ma abbiamo anche rischiato di perderla".

Alvini: "Dobbiamo migliorare nella gestione delle situazioni. Ciofani? Si è trascinato la squadra sulle spalle"

"Dove c'è da migliorare? Secondo me nella gestione delle varie situazioni di gioco. Per esempio oggi, bene la prima mezz'ora, poi, abbiamo perso le distanze e ci hanno punito. Ripeto, per noi dobbiamo crescere sotto il punto di vista della gestione dei momenti. Ciofani? È il capitano, si è trascinato la squadra sulle spalle. Non porta la fascia tanto per, lo riconosciamo anche dentro lo spogliatoio. Ci ha dato una grande mano".

Alvini: "Il pari col Sassuolo ci ha sbloccati psicologicamente. Questa squadra ha bisogno di tempo"

"Credo che occorra ancora del tempo. La nostra è una squadra sta iniziando ad ingranare, ma che deve imparare a conoscersi. Oggi contro l'Atalanta è stata durissima, ma questo risultato mi fa ben sperare in vista del futuro. E' chiaro che il pari col Sassuolo di domenica scorsa, ci ha sbloccato psicologicamente. Perdere in quella maniera le partite di Firenze e Roma ci aveva lasciato delle scorie".