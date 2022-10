Cremonese, Alvini: "Recupero di Okereke difficile, gioca Ciofani"

CREMONA - Alla vigilia del match contro la capolista Napoli, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, è intervenuto in conferenza stampa. Questele sue parole: "Penso che per la Cremonese questa sia una grande opportunità. Sappiamo chi abbiamo davanti e quanti sono forti. In settimana abbiamo avuto qualche problema. Sono assenti Hendry e Chiriches. Non c'è Ghiglione per malanni di stagione ed è stata una settimana complicata per Okereke e Pickel che hanno saltato tre e due allenamenti e non credo saranno a disposizione dall'inizio. Vediamo se modificare qualcosa a livello tattico per domani". Su Ciofani e Dessers: "Ho fatto una scelta perché Ciofani sta bene. È uno spettacolo, è il nostro capitano, a Lecce ha fatto una partita importante e domani può nuovamente giocare perchè sta benissimo. Sceglieremo, mi fido dei miei calciatori e di Daniel è sempre bello averne. Il Napoli? Ha un centrocampo straordinario, Meité sta meglio e da lui mi aspetto una crescita importante perchè a noi serve la sua fisicità. Devo capire se voglio giocare con un vertice basso e difesa a tre o vertice alto con una sorta di 4-3. Le scelte di domani dipenderanno da quello che è stato il lavoro in settimana".