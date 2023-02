Ballardini soddisfatto: "Non mi aspettavo una Cremonese così"

ROMA - Impresa Cremonese all'Olimpico. I grigiorossi battono 2-1 la Roma e passano alle semifinali di Coppa Italia. Al temine del match è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset l'allenatore Davide Ballardini: "Questa sera la Cremonese ha fatto una gran partita. La fortuna ce la siamo guadagnati tutta con una prestazione da squadra, da squadra di buon livello". Sulla Roma: "Mi immaginavo una Roma così? Non immaginavo una prestazione così della Cremonese, con personalità. Io guardo la Cremonese, poi sarà l'allenatore della Roma a parlare della Roma". Sul prosieguo in campionato: "Per la Cremonese sono tutte partite secche a questo punto. Cercheremo di avere quest'atteggiamento sempre, altrimenti le difficoltà saranno superiori".