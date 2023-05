Cremonese, Ballardini: "Milan? Punti pesanti in palio, sono dei mostri"

CREMONA - Alla vigilia del match di campionato contro il Milan , è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Cremonese , Davide Ballardini : "Con il Verona abbiamo fatto una bella partita. Domani dovremo fare molto di più e molto meglio contro il Milan. Con attenzione e umiltà possiamo fare buone prestazioni a prescindere da chi sia in campo. Quando siamo squadra, chiunque scenda in campo fa il suo dovere". Sulle condizioni di Benassi e Tsdajout : "Benassi ha recuperato, oggi si è allenato con la squadra oggi ed è a disposizione. Tsadjout ha fatto un esame ed è migliorato molto, ma probabilmente sarà disponibile la settimana prossima".

Cremonese, Ballardini: "Milan? I punti sono pesanti anche per loro"

Sul Milan: "I punti domani sono molto pesanti anche per loro, si stanno giocando la qualificazione per la Champions. Può darsi che facciano riposare qualcuno. Se ci sei come squadra, con l’atteggiamento giusto, fai la tua partita. Noi questo lo abbiamo bene in mente. Domani sappiamo di affrontare dei mostri, perché il Milan, quando sta bene fisicamente, tale è: forte, consapevole e umile".