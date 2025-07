Cremonese, Nicola è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Davide Nicola è ufficialmente il nuovo allenatore della Cremonese . Ad annunciarlo è stata la stessa società lombarda attraverso un comunicato ufficiale. Nicola, reduce dalla salvezza ottenuta sulla panchina del Cagliari, ha firmato un contratto di un anno. Succede in panchina a Stroppa il quale, dopo aver ottenuto la promozione vincendo i playoff, è passato al Venezia. Per Nicola quella della Cremonese è l'ottava squadra allenata in Serie A, dopo Livorno, Crotone, Genoa, Torino, Udinese, Salernitana, Empoli e Cagliari.

Il comunicato della Cremonese: "Nicola si contraddistingue per le indiscusse qualità umane"

Il comunicato della Cremonese: "U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico sarà legato al club grigiorosso fino al 30 giugno 2027. Allenatore che si contraddistingue per la ben definita identità di gioco delle sue squadre così come per la grande capacità motivazionale e le indiscusse qualità umane è il profilo ideale per guidare con esperienza e competenza i grigiorossi nell’impegnativo campionato di Serie A. La proprietà e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico, augurandogli buon lavoro".