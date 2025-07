Nicola sull'addio al Cagliari: "C'erano idee diverse. Meglio essere uomini"

"Con il Cagliari nessuna ferita aperta , ma dopo una profonda riflessione da parte del presidente Giulini abbiamo convenuto che c'erano idee diverse e, quando ciò si verifica, è meglio essere uomini e percorrere strade diverse". Così Davide Nicola ha fatto chiarezza riguardo alla separazione con il Cagliari nel corso della conferenza stampa da nuovo allenatore della Cremonese . "Adesso c'è la storia della Cremonese, che deve essere scritta. Vorrei, in maniera ambiziosa scrivere la storia della permanenza della Cremonese in A".

Nicola: "Avevo deciso dopo il primo incontro"

Nicola ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a scelgiere la Cremonese: "Sono altamente motivato per due motivi: l’umiltà e la determinazione con cui mi hanno cercato, oltre alla piacevole scoperta di una realtà che non conoscevo: strutture, idee e potenzialità costruite nel tempo. Questa è una realta dove non c'è del fumo, ma è fatta di professionisti molto seri. Io mi muovo sempre seguendo mie sensazioni, quando la pelle mi formicola un po’. Avevo già deciso dopo il primo incontro con il cavaliere Arvedi". Quindi, l'allenatore ha dichiarato di aver richiesto del tempo per valutare i giocatori: "Credo nelle relazioni prima che del lavoro sul campo. In questi primi 10 giorni ho chiesto di lavorare con questo gruppo per valutare chi c'è già. Ho una curiosita incredibile, conoscere persone prima degli atleti".