Collera Cremonese, parla il ds Giacchetta: "Rigore negato a Sanabria contro il Lecce? Il Var doveva intervenire"

Giacchetta dopo Lecce-Cremonese: "Rigore apparso evidente anche in tribuna"

Giacchetta ha spiegato: "Non sono qui a commentare la partita dal punto di vista tattico, per quello ci sono gli allenatori a cui compete. Sono qui per parlare dell'episodio finale si è rivelato decisivo ai fini del risultato (Cremonese sconfitta per 2-1). Ogni episodio può essere determinante per chi si deve salvare. Questo lo è. A Torino un penalty non assegnato per un fallo di mano clamoroso di Simeone, al 95', ci è costato un punto importante. Questo è il secondo episodio. Non è stato chiamato neppure chiamato l'intervento del Var. Eppure nella partita è intervenuto due volte come nel caso in cui ha acquietato tutti per il gol annullato per fallo di mano a Payero. Che fosse rigore è apparso evidente finanche in tribuna dove c'è stato un mutismo assoluto in seguito a questo episodio. Sanabria viene toccato sul piede destro, a cinque metri dalla porta: è altamente penalizzante. Non mi si venga a dire che non ha visto per la confusione. Secondo lui ha visto bene".

Rigore negato a Sanabria in Lecce-Cremonese: "Il Var cosa ci sta fare?"

Giacchetta ha poi rincarato la dose: "Il Var cosa ci sta a fare? A volte fanno le gare sul millimetro, per motivi anche futili, per far vedere quanto ne sanno. In occasioni come queste il Var deve intervenire. Deve assolutamente intervenire. Ci sentiamo un po' danneggiati e mancati di rispetto. L'arbitro, in merito a questo episodio, non ci ha detto niente. C'è stata confusione nel finale. Dal nostro punto di vista, veramente ci siamo sentiti privati dalla giustizia nel comportamento: è rigore, di base; doveva essere richiamato il Var. Si è tolto il pensiero ammonendo per simulazione Sanabria. Queste partite lasciano ferite, ci ha procurato anche un espulsione a partita terminata (Pezzella). Se il Var fosse stato chiamato non ci troveremmo qui a discutere".