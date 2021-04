Crotone, Cosmi: "Allucinante perdere questa partita"

LA SPEZIA - "Sta purtroppo diventando una consuetudine: è un peccato sprecare tutto il lavoro fatto in settimana, la prestazione è sempre positiva". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Sky, il tecnico del Crotone Serse Cosmi dopo la gara con lo Spezia: "Riusciamo a segnare con facilità, a fare gol con facilità ma poi ne prendiamo. Non ci sono giustificazioni oggi: potevamo dare speranza in questo finale. Anche il pareggio sarebbe stato penalizzante, ma perderla è alluncinante. Riusciamo a rimontare con la Lazio e poi alla fine prendiamo un gol evitabile. Poi il Bologna, poi facciamo 3-3 col Napoli e poi perdiamo. Oggi siamo andati meritatamente in vantaggio e ci siamo piazzati nella metà campo avversaria sfiorando il 3-1: poi sono venuti fuori questi episodi che sono errori su cui fare mea culpa. Peccato: questa è una squadra che esprime un calcio piacevole e non dà l'impressione di meritare la classifica che ha".