Empoli, ufficiale: ad Alessandro Birindelli la panchina dell'Under 16

EMPOLI - L'Empoli ha affidato la panchina della formazione Under 16 ad Alessandro Birindelli. Il terzino, cresciuto nel settore giovanile empolese ma protagonista per lungo tempo con la maglia della Juve, è stato ufficializzato dalla società toscana con questo comunicato: "Empoli Football Club comunica che Alessandro Birindelli è il nuovo allenatore dell’Under 16 azzurra. Cresciuto nel settore giovanile azzurro, da calciatore ha giocato 121 gare con la maglia dell’Empoli. Empoli Football Club comunica inoltre di aver deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Alessandro Unghero; la società azzurra ringrazia il tecnico per il lavoro svolto fin ad oggi e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".