Il presidente dell'Empoli Corsi furioso va da Rocchi in tribuna FOTO

FIRENZE - Clamoroso allo Stadio Franchi, dove il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, si è infuriato per l'espulsione del suo giocatore Sebastiano Luberto, al 57' del derby con la Fiorentina. L'arbitro Massimi ha estratto secondo cartellino giallo all'indirizzo del difensore dell'Empoli, mostrando poi il rosso, per un fallo su Nico Gonzalez. A quel punto Corsi è andato su tutte le furie, andando a protestare animatamente con Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A e B, seduto in tribuna non lontano da lui. Le telecamere hanno ripreso i due dialogare, con Rocchi che ha chiaramente replicato alle lamentale del presidente dell'Empoli. In superiorità numerica, poi, la Fiorentina ha trovato il gol della vittoria proprio con Nico Gonzalez, al 58'. Già nel primo tempo Corsi si era imbestialito per la decisione di Massimi di annullare il gol di Di Francesco, per un fallo di Pinamonti su Terracciano: "Basta, vado a casa", le parole del patron toscano, che ha temporaneamente lasciato gli spalti del Franchi.