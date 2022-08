Empoli, Zanetti: "Cambiaghi in ballottaggio con Lammers"

EMPOLI - Alla vigilia di Spezia-Empoli è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti. Queste le sue parole: "La mia squadra l'ho vista bene, con la gara di Coppa Italia che ci ha fatto fare uno step a livello di mentalità. Ho stimolato i ragazzi perché arriva una gara importante, uno scontro diretto che vogliamo tornare a casa con punti e una bella prestazione. Vogliamo migliorare di settimana in settimana. La squadra fisicamente sta bene, i carichi stanno calando verso la normalità. Il mercato è ancora lungo, ma la squadra è in linea con le nostre aspettative. Il nostro obiettivo è giocare bene e andare più forte delle altre squadre".

Zanetti: "Cambiaghi si gioca la maglia, una sana competitività è importante"

Il tecnico dell'Empoli si è poi soffermato sulle scelte per la gara di domani contro lo Spezia: "Scelte difficili non ne ho, devo semplicemente scegliere chi sta meglio. In attacco ho tanti ricambi. In difesa no, complice la squalifica di De Winter. In mezzo al campo abbiamo situazioni che andranno valutate. Cambiaghi dal primo minuto? Più che un dubbio è un ballottaggio. Si gioca la maglia. L'importante è che ci sia una sana competitività. Lammers è un giocatore fisico ma abbina una grandissima tecnica. Può fare seconda punta e trequartista, non ha il cambio di passo di Cambiaghi ma ha colpi, giocate, attacca la porta e si integra molto bene con gli altri giocatori".

Zanetti: "Dobbiamo creare una mentalità vincente"

Conclude Zanetti: "Noi dobbiamo fare di tutto per vincere, e per farlo non c'è solo l'aspetto fisico e tecnico. Dobbiamo creare una mentalità vincente. Io sono disposto a fare tutto per migliorarmi e voglio che i miei giocatori abbiano la fame giusta per sorprendere tutti. Il campionato è difficile e ci saranno difficoltà, ma l'importante è creare una mentalità forte".