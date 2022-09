Empoli, Zanetti: "Vicario in Nazionale? Convocazione meritata. E Parisi..."

BOLOGNA - L'Empoli conquista la prima vittoria in campionato e lo fa al Dall'Ara contro il nuovo Bologna di Thiago Motta. Al termine del match il tecnico degli azzurri, Paolo Zanetti, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Inseguivamo la vittoria da tanto tempo, è arrivata nella giornata dove abbiamo sofferto di più. Sono molto contento per Bandinelli, con lui abbiamo un patto. Quando ci sono quei palloni in area lui le sa sfruttare. Il Bologna nel secondo tempo meritava di fare un gol, ma noi abbiamo sempre provato a fargli male. Nel primo quarto d'ora abbiamo avuto diverse occasioni. La mentalità è stata giusta, siamo stati premiati. Abbiamo quasi sempre giocato bene, produciamo molto ma non abbiamo raccolto molto nelle ultime gare. Oggi con questa vittoria abbiamo valorizzato i pareggi ottenuti". Sulla convocazione in Nazionale di Vicario: "Merito a lui e al preparatore dei portieri Sicignano. Anche oggi ha fatto vedere perchè Mancini lo ha convocato. Parisi? Per me è pronto per la Nazionale, è un ragazzo del 2000 che sa dare continuità nelle prestazioni. Ora è nell'Under 21, deve migliorarsi giorno dopo giorno. La sosta? Vincere prima della sosta mentalmente è molto bello, cade nel momento giusto".