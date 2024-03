Empoli, Davide Nicola in lacrime: morto storico collaboratore

Morto Rossano Berti, il post di Davide Nicola per l'amico

"Buon viaggio, amico caro" ha scritto Nicola sul proprio profilo Instagram prima di ricordare nello stesso post la carriera del suo ex collaboratore: "Nato a Viareggio, classe ’69, inizia a giocare in Toscana, nella Tirrenia Ronchi. Passa quindi alla Fiorentina e milita per diversi anni nel vivaio viola, prima di giocare nel Viareggio e chiudere la sua carriera da calciatore. Inizia dunque ad allenare i giovanissimi, a soli 26 anni, per poi passare ai professionisti, dapprima in LegaPro, poi in Serie B, dunque in A, nello staff di Davide Nicola, con il ruolo di Preparatore dei Portieri e - dalla Stagione 2016/17- responsabile delle palle inattive: in massima categoria, ha affiancato Nicola negli incarichi a Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genova e Torino, con competenze specifiche anche nel passaggio svolto a Salerno. In possesso della Qualifica di Allenatore di 3a categoria e di Preparatore dei Portieri FIGC, è stato socio fondatore di 'Apport', associazione che si occupa di preparazione e metodologia dell’allenamento dei portieri e autore del libro 'L’allenamento delle capacità coordinative per il giovane portiere di calcio: 646 esercizi', avendo seguito numerosi corsi di perfezionamento in questo ambito specifico".