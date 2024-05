Paura per Niang, coinvolto in un altro incidente: cosa è successo

Niang, nuovo incidente: cosa è successo

Niang insieme ad un'altra persona era su una Mercedes che avrebbe colpito un furgone e due auto in sosta, per poi andare a finire contro un muro. Non ci sarebbero feriti e per ora non è chiaro chi fosse alla guida della veicolo. Niang sarà regolarmente a disposizione di Davide Nicola nell'allenamento pomeridiano di oggi in vista della sfida di domenica a Roma con la Lazio.