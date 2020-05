Ribery, ma come ti vesti? Il ritorno a Firenze scatena i social

FIRENZE - Franck Ribery è tornato a Firenze. L'ex giocatore del Bayern Monaco è stato l'unico della Fiorentina a trascorrere alcuni giorni all'estero, in isolamento domiciliare, durante la 'fase 1' dell'emergenza Coronavirus. L'attaccante francese si sottoporrà sia a test sierologico sia a tampone per il Covid-19. Se i test sanitari saranno negativi, Ribery potrà cominciare con le sedute di allenamento individuali così come hanno già fatto alcuni dei suoi compagni di squadra. Il rientro del calciatore viola a Firenze, però, è stato caratterizzato anche dal particolare abbigliamento sfoggiato dal francese, che ha scatenato i social network. Ribery, infatti, è stato preso di mira dagli utenti di Twitter per il curioso abbigliamento.

