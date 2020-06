Antognoni: "La 10 della Fiorentina a Castrovilli"

ROMA - Prima della sfida di ieri contro la Lazio (vinta poi dai biancocelesti 2-1 in rimonta), il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato di Gaetano Castrovilli a Dazn: "Non abbiamo in rosa solo lui, ma anche Chiesa e altri giovani italiani che si stanno mettendo in luce". L'ex trequartista della Viola non esclude che l'anno prossimo Castrovilli indossi la maglia più ambita (vestita in passato proprio da Antognoni): "Credo che Gaetano la prossima stagione avrà la numero 10, poi però dovrà decidere con il mister".

Lazio di nuovo in corsa! Immobile e Luis Alberto stendono la Fiorentina