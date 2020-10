Fiorentina, Iachini: "Castrovilli? Vorrei sempre vederlo così"

FIRENZE - La Fiorentina torna a vincere, 3-2 con l'Udinese, grazie ad un Castrovilli in stato di grazia autore di una doppietta. Il tecnico viola Beppe Iachini, nel post gara, ha commentato così la gara del Franchi, cominciando proprio dal protagonista della serata: "Castrovilli deve giocare sempre come ha fatto oggi, inserendosi in area e tirando in porta, mettendoci cattiveria. Stiamo raccogliamo i frutti del nostro lavoro e oggi ci tenevamo a fare un bel regalo al presidente per i suoi 45 anni di matrimonio. I nuovi? Hanno fatto tutti bene, Callejon si sta adattando e ha fatto la seconda punta al Real, ora si sta inserendo nei nostri schemi e arriverà al top. Quarta mi è piaciuto, ha fatto il suo e si sta già ambientando. Dispiace però per il ko di Pezzella, non siamo stati fortunati in questo avvio di campionato. Dopo le prime due gare in cui abbiamo fatto bene si sono persi un po' di pezzi per strada. Ora bisogna recuperare alcune pedine, poi potremo dire la nostra. Timori dopo il secondo gol di Okaka? Non per me, ma per i ragazzi, perchè era una gara difficile e li ho visti un po' tesi. Siamo partiti forti ma dobbiamo fare più attenzione dietro... ma mi auguro che questa vittoria possa darci fiducia" ha concluso il tecnico viola.

FIORENTINA-UDINESE 3-2: LA CRONACA