Fiorentina, lettera di Commisso ai tifosi: "Grazie per esserci vicini"

FIRENZE - In una lunga lettera, attraverso il media ufficiale della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso ha voluto ringraziare i tifosi viola per l'apporto e il sostegno dato in questo momento difficile che la Fiorentina di Prandelli, sotto gli aspetti dei risultati, sta attraversando: "…desidero ringraziarvi a nome di tutti noi, Mister Prandelli, la Squadra e la Società, per i continui gesti di affetto e di vicinanza che ci fate arrivare. Sapervi e vedervi vicino ci carica e ci aiuta, soprattutto in questo momento in cui non possiamo incontrarci di persona allo stadio". "Il vostro messaggio è arrivato al cuore e alla testa di tutti noi, questo è quello di cui abbiamo bisogno", ha anche fatto sapere Rocco Commisso. La lettera di ringraziamento prosegue poi così: "Bellissimi ieri sera anche i fuochi d'artificio che ci avete dedicato, i ragazzi sapevano che voi eravate a pochi passi di distanza da loro. Negatività e pessimismo che continuiamo a sentire e vedere non sono ciò di cui i nostri ragazzi hanno bisogno in un momento così critico e delicato - sottolinea il patron viola -. Per fortuna voi che amate la Viola, voi tifosi, il vostro pensiero e il vostro messaggio lo avete sempre detto forte e chiaro: ci siamo e vi siamo vicini. È questo l'esempio che tutti dovrebbero seguire. E noi lo sappiamo e vi ringraziamo per quanto state facendo. Grazie!".