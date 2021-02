Infortunio Bonaventura, la Fiorentina: "Lesione muscolare"

FIRENZE - Cesare Prandelli perderà uno dei suoi uomini più in forma per un numero ancora non precisato di partite. Giacomo 'Jack' Bonaventura infatti si è fatto male durante Fiorentina-Spezia, e il report odierno del club ha fatto luce sull'entità dell'infortunio: "ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi Giacomo Bonaventura è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del muscolo flessore lungo dell’alluce della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e verrà rivalutato nei prossimi giorni".