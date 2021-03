Fiorentina, Prandelli: "Abbiamo preso gol per un millimetro"

FIRENZE - "Astori? Sì, l'ho convocato io in Nazionale la prima volta. Impossibile non ricordare uno uomo e una persona che ha sempre dimostrato serietà e capacità di aggregare. Leader silenzioso, persona straordinaria, lo incontravo spesso a Firenze. Una volta scese dalla macchina e mi fece vedere la bambina. Aveva gli occhi pieni di gioia. Impossibile dimenticarlo, il suo ricordo è ancora vivo”. Ai microfoni di Sky il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ricorda Astori, ex viola e anche ex della Roma, nell'imminenza dell'anniversario della scomparsa. Poi il commento al match: "Abbiamo preso un altro gol per un millimetro, è già il terzo. A noi ci sono stati annullati due gol per un millimetro. Abbiamo fatto una partita vera, non meritavamo di perdere. Affrontavamo una squadra ricca di talento e qualità. Negli ultimi minuti devi avere molta più attenzione in area di rigore. Non meritavamo di perdere ma non dobbiamo piangerci addosso, pensiamo alle prossime partite con scontri diretti. Abbiamo dimostrato determinazione contro una grande squadra, cerchiamo di prendere quanto fatto di buono . Igor si è fatto male, Castrovilli, anche Pulgar ha chiesto il cambio… non ci gira molto bene”.