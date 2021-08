Italiano: "Vlahovic resta al 100%. Con la Roma sarà battaglia"

FIRENZE - Dopo il poker al Cosenza in Coppa Italia, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, c'è subito la complicata trasferta in casa della Roma di José Mourinho che aprirà la stagione di Serie A. Una partita che il tecnico viola ha presentato così in conferenza stampa: "Una gara che sto sognando come sognerebbe chiunque prepara una partita così importante. Noi abbiamo cambiato tanto e sarà il nostro primo esame: davanti ci sarà una squadra fortissima e con un grandissimo allenatore, ma proveremo a metterli in difficoltà e partire con il piede giusto". Una Fiorentina con il mercato aperto e il dubbio Dusan Vlahovic: "La situazione di Vlahovic rispetto all'ultima conferenza non è cambiata, tratta il rinnovo con la società e non ci saranno problemi - ha spiegato Italiano -. Il ragazzo è forte e concentrato, sono tranquillo. Pezzella? Una bella persona a cui faccio l'in bocca al lupo, lo abbiamo sostituito benissimo con Nastasic e la fascia da capitano penso possa andare sul braccio di Biraghi".