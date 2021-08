Italiano: "Fiorentina, così si va lontano"

FIRENZE - "I ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto per lunghi tratti anche a Roma. Oggi era la prima davanti al nostro pubblico e ci tenevamo, la squadra è stata strepitosa". Non nasconde la soddisfazione per la vittoria Vincenzo Italiano, tecnico di una Fiorentina che ha centrato i suoi primi tre punti grazie al 2-1 rifilato al Torino. "Vlahovic? A volte ci si dimentica che è un classe 2000, lavora sempre a mille all'ora ed è un trascinatore - ha detto ai microfoni di Sky - Davanti ha un futuro strepitoso e diventerà un grandissimo attaccante". C'è però un difetto: "Non si può mettere in pericolo una gara simile negli ultimi minuti, abbiamo avuto alcune occasioni per chiuderla e alla fine abbiamo anche rischiato la beffa".