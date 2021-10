Fiorentina, con la Lazio sarà Torreira l'uomo chiave

FIRENZE - Lucas Torreira avrebbe potuto giocare Lazio-Fiorentina a maglie invertite. Il centrocampista era stato accostato in estate anche ai biancocelesti, prima di accettare la corte viola: ora portebbe essre lui la chiave scelta da Vincenzo Italiano per indirizzare il match dell'Olimpico. Tra l'assenza di Pulgar e la buona prova col Cagliari, Torreira ha scalato le gerarchie in casa Fiorentina e potrbbe essere proporio lui a dirigere la mediana viola nel turno infrasettimanale. Il centrocampista arrivato in prestito dall'Arsenal potrebbe giocarsi la riconferma (che arriverebbe con il versamento da parte di Rocco Commisso dei 15 milioni necessari al riscatto) anche migliorando in un aspetto poco prolifico della sua carriera: quello dei gol segnati. Ai tempi della Sampdoria ne realizzò quattro in una stagione, ma poi tra Premier e Liga non ha mai superato la soglia delle due reti stagionali. A Firenze è ancora aquota 0, ma il tempo per fare la differenza anche sotto questo profilo, oltre a diventare il perno del centrocampo di Italiano, non gli manca di certo.