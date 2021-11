Fiorentina, c'è emergenza in attacco

FIRENZE - Gonzalez di nuovo positivo al Covid, Kokorin infortunato da quasi un mese: l'unico attaccante a disposizione di Vincenzo Italiano è Dusan Vlahovic. Contro Spezia e Lazio il tecnico della Fiorentina ha portato in panchina due ragazzi di ottime speranze, Egharevba e Toci, ma è chiaro che in una partita come quella che la Viola dovrà affrontare allo Juventus Stadium, chiedere a due diciottenni di entrare e dare il cambio di passo decisivo può non essere la soluzione ideale. Si aprono dunque scenari diversi per il fronte offensivo della Fiorentina, che a questo punto potrebbe attendere l'estate per far partire Vlahovic, intervenedo a gennaio per regalare qualche alternativa in più al tecnico. I nomi sul taccuino di Pradè ci sono già: Belotti, Borja Mayoral, Cabral ed Origi sono i profili più graditi alla dirigenza viola. Che per ora deve ancora affidarsi al bomber con le valigie pronte, visto che l'alternativa individuata ad inizio stagione, il russo Kokorin, finora ha messo insieme la miseria di 27 minuti. Ad ulteriore riprova che le scelte di Italiano, anche a rosa completa, sono poche.