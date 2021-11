Fiorentina-Milan, Nico Gonzalez verso la convocazione

Terzo giorno consecutivo di allenamento in gruppo per l'esterno offensivo viola Nico Gonzalez che sabato scorso si è negativizzato dal Covid dopo un contagio che lo ha portato a restare in isolamento per oltre due settimane. Due giorni fa ha superato a Roma un controllo fisico che gli ha permesso di ottenere nuovamente l'idoneità sportiva. L'intenzione dello staff tecnico gigliato, guidato dall'allenatore Vincenzo Italiano, sembra al momento quella di convocare il giocatore argentino per la sfida di sabato prossimo contro il Milan e valutare successivamente un suo eventuale impiego in campo dal 1'.