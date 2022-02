Fiorentina, la volata europea allo snodo cruciale

FIRENZE - La volata europea della Fiorentina potrebbe decidersi nelle prossime due settimane. Sassuolo, Bologna e Verona in campionato, Juventus in Coppa Italia: queste le sfide che daranno indicazione su quanto le ambizioni viola possano essere concrete. Per renderle tali servirà fare degli aggiustamenti perché, se è vero che gli ultimi risultati positivi ottenuti hanno galvanizzato l'ambiente, è altrettanto lampante che contro Atalanta e Spezia i viola hanno rischiato davvero troppo. Pur essendo una squadra che concede agli avversari il minimo indispensabile, la Fiorentina ha sempre pagato a caro prezzo disattenzioni e sbavature: per una squadra che vuole alzare l'asticella degli obiettivi da raggiungere, il livello di attenzione in fase difensiva deve essere sempre al massimo. A dire il vero, ci si aspettava che i problemi più grandi arrivassero dall'attacco, orfano del bomber Vlahovic. Da quel punto di vista, però, le cose non stanno andando troppo male, anche se Italiano vuole ancora di più. In modo particolare dagli esterni: i tre gol di Sottil, i due di Gonzalez e Saponara e l'unico messo a segno da Callejon sono di molto inferiori alle potenzialità di ciascuno di loro. Italiano lo ripete da inizio stagione che servono gol da tutti gli uomini d'attacco, dunque il prossimo step per la fase offensiva sarà quello di coinvolgerli in maniera più efficace. In mezzo, al momento, pare che Piatek non abbia grandi problemi: 5 gol in 6 partite sono un bottino di tutto rispetto e, aspettando che anche Cabral innesti la marcia giusta, per il ruolo di punta centrale Italiano sa di avere a disposizione gli uomini giusti per non rimpiangere Vlahovic. La costruzione del gioco per innescare al meglio gli attaccanti è il punto focale del lavoro del tecnico viola, che anche sulle ripartenze, specie con il veloccissimo Odriozola, sta concentrando molta della sua attenzione. Nelle prossime due settimane i sogni eruopei della Fiorentina, se tutti questi elementi si incastreranno alla perfezione, potrbbero prendere una forma ben definita.