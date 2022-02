Fiorentina, Italiano: "La sconfitta cancella tutto il buono visto in campo"

REGGIO EMILIA - Perdere per un gol preso negli ultimi secondi non è mai facile. Anche Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina condannata alla sconfitta al Mapei Stadium nel finale, lo conferma: "C’è grande amarezza per questa sconfitta - sono le parole dell'allenatore viola su Dazn - il gol di Defrel porta via tutto quanto di buono abbiamo fatto. L’avevamo rimessa in piedi anche in dieci, ma è mancata l’attenzione giusta negli ultimi momenti del match. Abbiamo cambiato cinque giocatori ma ciò non ci ha impedito di proporre il nostro calcio e fare un’ottima prestazione. Ci tenevamo a continuare nella striscia positiva e non esserci riusciti mi amareggia: sono arrabbiato. Il rosso a Bonaventura ? Non so cosa abbia detto all’arbitro, ma lui non deve fare questo errore, soprattutto vista la sua esperienza. Sono arrabbiato perché continuiamo a chiudere le partite in inferiorità numerica (8 espulsioni fin qui in campionato, ndr) e non va bene".

"Serve più incisività sotto porta dagli esterni"

Una delle poche note liete della serata è che gli acquisti di gennaio iniziano ad entrare nei meccanismi della Fiorentina: "Ikoné rispetto a Cagliari ha fatto bene - concede Italiano - ma in allenamento è più cinico e freddo di quanto si vede in campo. Ha messo buoni palloni in mezzo, ma dobbiamo crescere in incisività sotto porta con gli esterni. Cabral è subentrato e sono contento abbia fatto gol: tutti hanno giocato bene e anche per questo non meritavamo di perdere. I ragazzi credono in quello che proponiamo, in tanti hanno la forza d’urto per contrastare e recuperare palla, il pressing è uno dei nostri princìpi e i ragazzi lo hanno assimilato bene. Dovevamo essere più efficaci in alcune ripartenze, ma la squadra si è comunque comportati bene". Mercoledì sarà l'ora della Coppa Italia, dove la Fiorentina affronterà la Juventus del grande ex Dusan Vlahovic: "La partita di Coppa Italia la prepareremo come tutte le altre - assicura il tecnico viola - siamo in semifinale e dunque è fondamentale arrivare preparati per affrontare la Juve. Devo prima smaltire la delusione per questa sconfitta arrivata nel finale, poi penseremo alla sfida che ci attende contro una grande squadra e contro un ragazzo che fino a poco fa era con noi. Sono sicuro che diventerà un campione, ma noi cercheremo di limitarlo".