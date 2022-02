Fiorentina, Piatek e Cabral spazzano via la nostalgia di Vlahovic

FIRENZE - La paura di non trovare più la via del gol come ai tempi di Vlahovic, in casa Fiorentina non c'è più. Dopo la partenza dell'attaccante serbo approdato alla Juventus, prossima avversaria dei viola in Coppa Italia, Vincenzo Italiano ha trovato in Krzysztof Piatek ed Arthur Cabral due centravanti affidabilissimi sotto porta. Cinque gol per il polacco finora ed uno, arrivato nell'ultima di campionato contro il Sassuolo, per il brasiliano, che sui social ha esultato come in campo: "Che questo gol sia però il primo di una lunga serie". Nonostante lo scarso feeling con i calci di rigore (due errori finora per Piatek), il polacco ex Hertha Berlino si è riambientato fin da subito nel campionato italiano, andando in rete già in Coppa Italia contro il Napoli prima della partenza di Vlahovic per poi confermarsi sia in campionato che in Coppa, siglando gol importanti come quello all'Atalanta valso tre punti. Meno tempo a disposizione ha avuto Cabral, che ha però già avuto modo di timbrare un gol (contro il Sassuolo) ed un assist (con lo Spezia servendo Amrabat). Per ambientarsi al meglio nella nuova realtà viola ci vorrà tempo, ma di certo Vincenzo Italiano sarà felice di quanto intravisto finora dal suo nuovo numero 9. Difficle vederli in campo insieme, soprattutto mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus del grande ex Vlahovic, ma quello che importa a società e tifosi è fare una grande prestazione. La sfida con i bianconeri non è come tutte le altre per la gente di Firenze e, soporattutto, vale la finale di un trofeo che in città manca, come la qualificazione europea, da ormai troppo tempo.