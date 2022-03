Fiorentina, Barone: "Coppa Italia porta per l'Europa. Vlahovic? È il passato"

FIRENZE - "La Fiorentina andrà a mille all'ora, questo è sicuro. Per noi la partita è molto importante, ci teniamo tantissimo alla Coppa Italia perché vogliamo andare in Europa. Ci siamo meritati questa semifinale, tutto si gioca nel campo e per noi sono due finali Mondiali": i viola hanno una gran voglia di fare sul serio contro la Juventus. Ad assicurarlo, a pochi minuti dall'inizio della semifinale di andata della coppa nazionale è Joe Barone, direttore generale viola, che non si è tirato indietro alla domanda su Vlahovic, grande ex della sfida: "Non è un nostro giocatore - sottolinea Barone ai microfoni di Sport Mediaset - fa parte del passato. I tifosi lo accoglieranno come vogliono. Ognuno fa le sue scelte, poi c'è chi dimostra chiarezza e chi no. Noi ci godiamo questa bellissima atmosfera e quella che ci sarà ad aprile a Torino: siamo concentrati su quello. Il vero top player della Fiorentina è il gruppo, la società che crede nel lavoro di Italiano. C'è il merito del gruppo nel suo complesso e della società che credono in questo sistema di gioco che abbiamo voluto e siamo arrivati fin qui".