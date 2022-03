Fiorentina, Torreira suona la carica: "C'è tanta strada da fare"

FIRENZE - La rincorsa della Fiorentina ad un piazzamento europeo è stata caratterizzata da alcuni passaggi a vuoto. Una mancanza di continuità che ha irritato innnanzitutto lo spogliatoio viola. Lucas Torriera, attraverso i social, ha voluto mandare un messaggio chiaro a compagni di squadra ed ambiente tracciando la strada per raggiungere l'obiettivo: "C'è molta strada da fare. Siamo in tempo per correggere i nostri errori e raggiungere gli obiettivi. Questo è possibile con il nostro impegno e con il supporto dei nostri tifosi. Insieme ce la possiamo fare". Il Bologna, prossimo avversario della Fiorentina, è dunque avvisato. Nella prospettiva della sfida di domenica ai rossoblù, Vincenzo Italiano inizia a valutare quale potrebbe essere l'unidici titolare. Sulla destra favorito Venuti su Odriozola, tornato a disposizione ma ancora dolorante dopo i problemi della scorsa settimana, mentre in attacco il tecnico viola spera di riavere Ikoné, apparso in ripresa dopo il cambio chiesto nell'intervallo della sfida col Verona. L'ex Lille non dovrebbe comunque partire dal primo minuto, con Nico Gonzalez e Sottil favoriti anche su Callejon e Saponara. Al centro sarà ancora Piatek il terminale offensivo, con Cabral pronto a subentrare e far esplodere di nuovo di gioia i tifosi come accaduto in occasione della sua prima, ma inutile, marcatura. A proposito della tifoseria gigliata: torna in vita la rivista "Fiorentina Alè", che sarà disponibile online. La prima uscita, tuttavia, verrà realizzata nel classico formato stampato e in copertina recherà la foto della bandiera dedicata a Davide Astori esposta dalla Curva Fiesole.