Fiorentina, contro l'Inter si punta tutto su Nico Gonzalez

FIREZNE - Nico Gonzalez ha la possibilità di sfatare in un colpo solo tanti tabù legati a Fiorentina-Inter. Il primo è personale: all'andata l'attaccante argentino si fece espellere lasciando i viola in dieci, dunque deve trovare il modo per farsi perdonare. Gli altri due riguardano la squadra nel suo complesso: c'è da mettere sotto pressione le dirette concorrenti per un posto in Europa, le romane soprattutto visto che è in programma il derby, e dare finalmente a Vincenzo Italiano la soddisfazione di un gol dagli esterni che manca dal fine gennaio, quando Sottil andò a segno col Cagliari. Finora Gonzalez ha messo a segno tre ret, tutte al Franchi, dunque in effetti c'è anche un quarto tabù da sfatare per l'argentino, che troverebbe come cornice al suo primo gol lontano da Firenze la Scala del calcio: mica male, in fondo. Nella sfida di andata, prima che arrivassero i due gialli, fu proprio Gonzalez l'uomo più temibile per la difesa nerazzurra, con un tiro arrivato ad un minuto scarso dall'inizio e l'assist per il vantaggio di Sottil. Ripetere una prestazione di quel tipo sarebbe ovviamente un gran vantaggio per la Fiorentina, ma permetterebbe anche all'attaccante di far vedere al ct argentino Scaloni che il suo stato di forma lo consiglia come titolare nei prossimi impegni dell'Albiceleste, magari proprio a discapito do quel Lautaro Martinez avversario sabato a San Siro. La vittoria in quello stadio e contro quell'avversario alla Fiorentina mancano dal 2015, quando fu la tripletta di Kalinic a decidere il match. Il conto dei tabù da sfatare per Nico Gonzalez e la Viola sale ancora.