Piatek ko con la Polonia, sette punti di sutura: Fiorentina in ansia

Arrivano brutte notizie per l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano e tutti i tifosi viola: Piatek si è dovuto far mettere sette punti di sutura all'altezza del tallone d'Achille. L'attaccante rischia così tre settimane di stop. Di sicuro non giocherà la partita decisiva per il Mondiale, con la sua Polonia impegnata contro la Svezia, scrive przegladsportowy.pl. Durante le interviste post-partita, all'attaccante colava sangue dalla caviglia, segno della grossa ferita subita. Il club toscano attende con ansia aggiornamenti ed ulteriori esami, consapevole di poter contare comunque su Arthur Cabral: il brasiliano potrebbe cogliere l'opportunità per ben figurare e scalare le gerarchie.