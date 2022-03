Fiorentina, le mosse tra presente e futuro

FIRENZE - Entra nel vivo il campionato della Fiorentina, che vuole prendersi a tutti i costi l’Europa. Dieci gare tra campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia per raggiungere un obiettivo che risolleverebbe le ambizioni della piazza. La dirigenza, intanto, pensa alle conferme del futuro: alcuni punti di riferimento sono già stati individuati, come Bonaventura e Torreira, passando per Nico Gonzalez e Cabral; restano, però, da sistemare alcuni tasselli, altrettanto importanti per lo scacchiere di Italiano. Tra questi c’è il difensore serbo Nicola Milenkovic, il cui contratto scade nel 2023: nelle ultime settimane alcuni emissari del Manchester United l’hanno visionato dal vivo e dall’Inghilterra spingono per portarlo al fianco di Maguire. La dirigenza non vuole farsi trovare impreparata: sotto ai riflettori sono finiti l’argentino Facundo Medina, in forza al Lens, e Robin Le Normand, francese della Real Sociedad che finora non ha saltato nemmeno un minuto in campionato. Resta da capire il futuro di Odriozola: qualora il Real Madrid dovesse puntarci, ecco che le attenzioni dei viola si sposterebbero sul portoghese Diogo Dalot del Manchester United, che conosce la Serie A avendo militato nel Milan. Per l'attacco servono 15 milioni per riscattare Piatek dall'Hertha Berlino. Gli scout viola monitorano poi le prestazioni del classe '99 del Perugia (in prestito dalla Sampdoria) Manuel De Luca, autore di 10 centri in stagione fin qui agli ordini di Alvini.