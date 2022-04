Entusiasmo Fiorentina, ottomila tifosi al Franchi per l'allenamento: video

FIRENZE - Incredibile entusiasmo della tifoseria della Fiorentina dopo la vittoria in campionato in casa del Napoli: questo pomeriggio, infatti, ottomila sostenitori viola sono accorsi allo stadio 'Franchi' per assistere all'allenamento a porte aperte della squadra guidata da Vincenzo italiano. Numeri impressionanti, che confermano il clima di grande entusiasmo attorno alla formazione viola, in piena corsa per l'Europa dopo il successo a Napoli. La Fiorentina dovrà affrontare il Venezia sabato al Franchi ma l'entusiasmo e l'euforia che si respirano attorno alla squadra sono motivate anche dall' imminente semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.