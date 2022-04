Juve-Fiorentina, Italiano: "Giochiamo per l'impresa. Castrovilli torna più forte di prima"

FIRENZE- Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve. "Inevitabilmente conterà tantissimo il risultato dell'andata che ci ha penalizzati molto. Cercheremo l'impresa con le nostre qualità, con il nostro modo di interpretare le partite, sapendo che è difficile però dobbiamo fare una partita di cuore e di testa". La Juve che si aspetta. "Non penso a ciò che la Juve proporrà, hanno giocatori che possono metterti in difficoltà con qualsiasi sistema come Cuadrado, che per fermarlo serve il motorino. Pensiamo a noi". Il percorso di coppa. "Abbiamo vinto contro Atalanta e Napoli, dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Ci vorrà un'impresa ma nulla è impossibile. Stop Castrovilli. "Quello di Castrovilli è un infortunio grave, perderemo uno dei giocatori più in forma. Dispiace perché stava crescendo ma rientrerà come prima perché è un ragazzo straordinario. Gli faccio un grande in bocca al lupo, lo aspettiamo a braccia aperte". Il tecnico viola ha comunicato che Odriozola e Bonaventura saranno convocati per la gara di Torino ma che difficilmente partiranno titolari allo 'Stadium'.