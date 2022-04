Fiorentina, Castrovilli operato: "Stop di 8-10 mesi"

FIRENZE - Lungo stop per Gaetano Castrovilli , centrocampista della Fiorentina che si è gravemente infortunato al ginocchio durante l'ultima gara di campionato vinta dai viola al Franchi contro il Venezia (al suo posto è entrato al 77' Amrabat ) grazie a un gol di Torreira .

Il bollettino medico

"La ripresa dell'attività è prevista tra circa 8-10 mesi" ha spiegato infatti la stessa società gigliata in un comunicato in cui spiega che Castrovilli "è stato sottoposto nel tardo pomeriggio di oggi ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, sutura del legamento collaterale mediale, sutura del menisco esterno e ricostruzione della capsula mediale in seguito alla lussazione del ginocchio". La procedura chirurgica, "eseguita dal professor Mariani - si legge ancora nella nota della Fiorentina - è perfettamente riuscita. Gaetano rientrerà nei prossimi giorni a Firenze dove svolgerà il programma riabilitativo stabilito".