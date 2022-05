Fiorentina, per Cabral gol per l'Europa e il suo futuro

Cabral è stato impiegato da Vincenzo Italiano per 603 minuti in serie A in undici presenze di cui sei dal primo minuto. Ha messo a segno fino ad ora due reti: la prima il 26 febbraio contro il Sassuolo e la seconda a Napoli il 10 aprile. E se quest’ultima ha rappresentato un preziosissimo gol vittoria, quella del Mapei aveva garantito il momentaneo 1-1 prima che Defrel a tempo scaduto segnasse il 2-1 definitivo, rovinando a Cabral la giornata del primo centro assoluto in viola. Entrambe le reti però sono state fatte in trasferta e manca ancora un gol sul campo dello stadio Artemio Franchi . “Re Artù” ha già detto chiaramente di sognare un gol sotto la Curva Fiesole ed è pure convinto che possa accadere presto. Di occasioni ne rimangono ormai soltanto due e cioè contro la Roma lunedì prossimo e all’ultima giornata di campionato con la Juventus .

Fiorentina e Cabral, il cammino

Cabral è negli schemi viola da quasi quattro mesi, si sta allenando con grande disponibilità e anche se è l’ultimo arrivato in ordine di tempo, non è comunque poco che si trova in città e che si sta dedicando agli schemi e agli insegnamenti di Italiano. L’allenatore lo elogia in continuazione e gli dà una fiducia incondizionata. Ora tocca all’attaccante far capire che in questo periodo è riuscito a fare grandi progressi, perché al momento l’impressione è che possa dare più profondità. Per conquistare città e ambiente dovrebbe dimostrare di essere migliorato nettamente rispetto all'inizio togliendo ogni dubbio sulla sua perfetta integrazione nel nostro campionato. Insomma, serve lo scatto decisivo da parte sua affinché il club e i tifosi possano sapere di avere in rosa il bomber del futuro, senza rivoluzionare nuovamente il reparto nel corso del prossimo mercato estivo. Anche perché il riscatto di Piatek, che a differenza di Cabral è in prestito, è assolutamente in bilico. Il polacco è di proprietà dell’Hertha Berlino, società proprietaria del cartellino alla quale il club di Rocco Commisso dovrebbe versare 15 milioni per assicurarsi il polacco a titolo definito. Un’operazione che appare del tutto incerta.